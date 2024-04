Donarán órganos de su sobrino

La familia de Andrea Legarreta está viviendo un momento muy triste y complicado luego de la muerte del pequeño Mateo, sobrino de la conductora de Hoy y quien murió tras sufrir una fuerte caída mientras competía en una carrera de motocross.

El menor, tuvo hace años un delicado problema de salud, le hicieron un trasplante de médula espinal, lo que justo retrasó el inicio de su camino con su gran pasión, las motos; una vez que salió adelante, comenzó con éxito e ilusiones su camino por el motocross, de la mano de sus padres y su hermano menor. Lamentablemente el accidente que sufrió hace unos días fue tan fuerte que no pudo volver a despertar, según detalló Valentina Martínez, prima de Legarreta y quien ha compartido fotos con su hijo Mateo y reflexiones sobre su partida.

“En la noche cerré los ojos y llevé a Mateo a casa. Lo llevé tomado de mi Mano, recorrimos todos los lugares de su lugar más seguro. Entramos a cada habitación, a cada rincón. Revivimos una y otra vez todos esos años que hemos vivido ahí. Estuvimos mucho tiempo en su habitación y le dije que ahí sería su santuario, el lugar en donde iríamos a platicar con él a sentirlo aún más cerca… Entramos al cuarto de Jero y ahí estuvimos un largo tiempo. Nos reunimos afuera de los cuartos donde rezo y ahí estaban tú y Jero Todos agarrados de la mano rezando y sintiéndonos unidos, juntos, fuertes. Siempre de la mano. Y así es como lo haremos. Mi corazón está tranquilo”, escribió.

Andrea Legarreta también ha compartido reflexiones sobre esta pérdida, posteó un poema titulado “No me he ido”, y dedicó un emotivo mensaje de despedida a su sobrino: “Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas… Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido”.

Valentina Martínez sigue procesando la repentina muerte de su hijo de 14 años de edad, y compartió con sus seguidores que como familia respetarán la decisión de su hijo: donar sus órganos, con lo que al menos 15 personas resultarán beneficiadas. “Mateo como el gran ser divino que era y es, decidió regalar vida después de su partida, así que estamos en el proceso de la donación de sus órganos. Mateo le dará el regalo de vida a más de 15 personas, una vez más mi niño sigue llenando de luz la vida de alguien más”, se lee.

La prima de Legarreta prometió mantener informados a sus seguidores sobre esta decisión, con la que su hijo seguirá vivo dándole nuevas oportunidades a otras personas.