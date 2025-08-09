Dónde ver conciertos de México Canta

Del próximo 17 de agosto hasta el 5 de octubre se llevarán a cabo las semifinales de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, un concurso de música organizado por el gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

Los ocho artistas del norte de México que clasificaron a la semifinal son Amon, Oskar Sou, Juan Goi, NXNNI, Estefanía Riojas, Fernando Ríos, Galia Siurob y Grupo Corazón del Norte. Cabe mencionar que no son los únicos participantes, pues en general son 48 conceptos musicales los que concursarán en las semifinales.

Ofrecerán conciertos gratuitos

De acuerdo con la información que compartió la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, los artistas de regional mexicano que participarán en el proyecto con conciertos gratuitos son Horóscopos de Durando (domingo 17 de agosto); Majo Aguilar (domingo 24 de agosto); Legado de Grandeza (domingo 31 de agosto); Vivir Quintana (domingo 7 de septiembre); Camila Fernández (domingo 14 de septiembre); Lila Downs y banda femenil regional Mujeres del Viento Florido (domingo 21 de septiembre); La Arrolladora Banda El Limón (domingo 28 de septiembre); Regina Orozco y La Sonora Santanera (domingo 28 de septiembre) e Intocable (domingo 5 de octubre).

Las presentaciones de todos los artistas se transmitirán completamente gratis por el Canal 22 y las redes sociales oficiales del gobierno de México, en punto de las 19:00 horas (centro de México).