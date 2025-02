La temporada de premios de Hollywood está a punto de acabar, pero antes la industria cinematográfica nos regalará una última noche de fiesta, reconocimientos y decenas de celebridades: la 97 entrega del Óscar.

La gala, que se llevará a cabo el domingo 2 de marzo, celebra a lo mejor de la pantalla grande y este año, la cinta que encabeza la lista de nominados es la polémica Emilia Pérez. Con 13 candidaturas en diferentes categorías, entre las que destacan mejor actriz, mejor película y mejor dirección.

Pero la pelea no será fácil, la cinta francesa compite con grandes éxitos en taquilla como Wicked, The Substance, Dune, y las favoritas para llevarse el premio, Conclave, The Brutalist y Anora.

Si no quieres perderte ningún detalle de la ceremonia más esperada del año, aquí te contamos dónde puedes verla.

Alfombra

La gala comenzará oficialmente a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), pero una hora antes, los reflectores se posarán sobre la alfombra roja, donde las estrellas más brillantes desfilarán con sus mejores atuendos.

El anfitrión

El comediante Conan O’Brien será el anfitrión de la noche, mientras que un impresionante elenco de presentadores se encargará de anunciar a los ganadores.