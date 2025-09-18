¿Dónde ver las ganadoras del Emmy?

Títulos como Adolescencia en Netflix, y las aclamadas Severance y The Studio, de Apple TV Plus, han capturado la atención mundial.

Estos proyectos no han sido solamente alabados en la ceremonia de los Premios Emmy 2025, sino que también los fans y el público los ha recomendado ampliamente a través de redes sociales. Si quieres descubrir por qué estas series conquistaron a la crítica y al público, aquí te contamos en qué plataformas puedes verlas desde casa.The Pitt

Disponible en: HBO Max

Triunfó con 3 premios, incluyendo mejor serie dramática, mejor actor principal para Noah Wyle y mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa. La serie se desarrolla en un hospital metropolitano donde doctores y enfermeras enfrentan decisiones extremas, dilemas éticos y la presión de salvar vidas. Es un homenaje conmovedor a los héroes de la salud.El Pingüino

Disponible en: HBO Max

El premio a mejor actriz de reparto en miniserie se lo llevó Cristin Milioti. Ambientada en Gotham, sigue el ascenso criminal de Oswald Cobblepot tras la caída del mafioso Falcone.Severance

Disponible en: Apple TV Plus

Gano por mejor actriz principal (Britt Lower) y mejor actor de reparto en drama (Tramell Tillman). La trama se centra en la compañía Lumon Industries, donde los empleados dividen su memoria entre vida laboral y personal.Adolescencia

Disponible en: Netflix

La gran revelación de la noche fue esta producción que se llevó 7 premios principales, incluyendo mejor miniserie, mejor dirección, mejor guión y actuaciones destacadas de Stephen Graham, Owen Cooper y Erin Doherty.

La serie retrata el asesinato de una joven en una comunidad escolar del Reino Unido. Filmada en plano secuencia, crea un clima tenso para explorar las consecuencias emocionales, culturales y mediáticas de la tragedia. Entre sus temas centrales están el impacto de las redes sociales en adolescentes y familias, lo que la convierte en un drama profundo y actual.Hacks

Disponible en: HBO Max

Galardonada por mejor actriz principal de comedia (Jean Smart) y mejor actriz de reparto en comedia (Hannah Einbinder). Sigue la relación entre una comediante legendaria y una joven guionista que intentan reinventar sus carreras.The Studio

Disponible en: Apple TV plus

Con 4 premios Emmy, se consagró como la comedia satírica del año. Seth Rogen ganó como mejor actor principal, mientras que la serie también obtuvo los galardones a mejor dirección y mejor guión de comedia.

La trama sigue a un equipo de cine donde las ideas más disparatadas compiten por convertirse en la próxima gran película de Hollywood. Con humor ácido y sátira del mundo del espectáculo, esta serie es ideal para quienes disfrutan una comedia ingeniosa.