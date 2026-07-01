Donnelly vive el dilema de pertenecer

Laura Donnelly, reconocida por interpretar a heroínas como Amalia True en The Nevers, Jenny Fraser en Outlander y Elsa Bloodstone en Werewolf by night, encontró en Charlotte Fischer un personaje muy distinto, pues la ve como una mujer cuya batalla no es derrotar a un enemigo, sino en descubrir a dónde pertenece realmente.

La actriz se incorpora a la segunda temporada de Sugar, protagonizada por Colin Farrell, con un personaje que, detrás de su aparente seguridad e independencia, enfrenta el aislamiento de una vida marcada por los viajes constantes y la dificultad de construir vínculos duraderos. “Charlotte viaja mucho por trabajo y constantemente se encuentra desplazada. Ama lo que hace y disfruta su vida, pero también creo que es una existencia inherentemente solitaria. La idea de que quizá no necesitas un lugar al que pertenecer, sino alguien con quien pertenecer, es precisamente lo que da origen a la amistad entre Sugar y Charlotte”, explicó.

Aunque Charlotte parece inspirada en las clásicas mujeres del cine negro, la actriz irlandesa de 44 años asegura que desde el principio entendió que no sería un personaje construido alrededor del misterio o del interés romántico.

Cambios en la industria

“Lo que hemos aprendido sobre cómo queremos que las mujeres sean representadas en pantalla se ha ido reflejando poco a poco en la escritura. Charlotte tiene su propia vida, su propia historia, sus propios objetivos y no todos giran alrededor de un hombre”, comentó. “Desde el principio entendí que iba a interpretar a alguien divertida, interesante y mucho más compleja que el estereotipo clásico de la femme fatale”.

Mientras John Sugar intenta encontrar respuestas sobre su propia identidad y los hermanos Moon luchan por mantenerse unidos lejos de su país de origen, Charlotte representa la forma de quienes pasan gran parte de su vida en tránsito y descubren que sentirse en casa depende más de las personas que de un lugar. “Lo que más me gustó de Charlotte fue su independencia. Es una mujer que simplemente existe como ella misma. Trabaja, viaja y parece tener una enorme seguridad en quién es. No vemos eso con tanta frecuencia en personajes femeninos y fue una cualidad que realmente admiré”, indicó.

Al elenco de la serie, disponible en Apple TV con un nuevo episodio cada viernes, se incorporan Laura Donnelly, Jin Ha, Raymond Lee, Sasha Calle y Tony Dalton.