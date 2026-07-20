DOOM: The Dark Ages recupera el frenetismo

DOOM: The Dark Ages se tomó muchas libertades y a muchos les encantó su propuesta, que mezclaba la violencia brutal con el escudo como principal añadido y un sistema de parrys capaz de convertir cada combate en una orquesta sangrienta pocas veces vista. En general, el juego fue bien recibido, pero muchos extrañaron el frenetismo que DOOM Eternal entregó en 2020.

En un adelanto de DOOM: The Dark Ages-Revelations, Hugo Martin, director del juego, y Marty Stratton, director de id Software, dejaron algo muy claro desde el inicio: todo lo que buscabas de Eternal está de regreso.

Este es el punto más importante que debemos entender. Revelations no viene a sustituir la propuesta de The Dark Ages; llega para cerrar el círculo. Lo hace con una nueva lanza que convierte cada enfrentamiento en un festival de velocidad, permitiéndonos saltar, balancearnos y engancharnos constantemente para movernos de un extremo al otro del escenario sin perder el ritmo.

Hablamos de cerrar el círculo porque esta mecánica no reemplaza al combate que ya conocíamos, sino que lo complementa. Podemos seguir utilizando el escudo como base de nuestra estrategia o alternarlo con la lanza para crear un estilo de juego completamente nuevo. Todo dependerá de cómo prefiera jugar cada usuario. Donde no encontraremos cambios es en el arsenal.

Jugabilidad

Por ahora no existen planes para añadir nuevas armas y, siendo sinceros, tampoco parece algo urgente. The Dark Ages ya cuenta con uno de los arsenales más completos de la franquicia, aunque nunca estaría de más recibir algún artefacto adicional para seguir destrozando demonios.

Pero regresando a la lanza, esta será una pieza fundamental tanto en la jugabilidad como en la historia. Gran parte del contenido gira alrededor de esta nueva arma, que además contará con su propio árbol de habilidades, con mejoras activas y pasivas para adaptarse a distintos estilos de combate.

Más allá de eso, el estudio adelantó que el DLC tendrá una duración aproximada de 12 horas, dependiendo de la habilidad de cada jugador. Si consideramos que The Dark Ages puede completarse en alrededor de 15 horas centrándose únicamente en la campaña principal, la cantidad de contenido luce bastante generosa.

Justamente aquí aparece otra comparación interesante. Explicaron que Revelations equivale prácticamente a tomar los dos DLC de DOOM Eternal y convertirlos en una sola expansión. El resultado es una aventura que busca sentirse única, con nuevas zonas, exploración constante y muchos secretos por descubrir.

Hablamos de cerrar el círculo porque esta mecánica no reemplaza al combate que ya conocíamos, sino que lo complementa. Podemos seguir utilizando el escudo como base de nuestra estrategia o alternarlo con la lanza para crear un estilo de juego completamente nuevo. Todo dependerá de cómo prefiera jugar cada usuario.

Donde no encontraremos cambios es en el arsenal. Por ahora no existen planes para añadir nuevas armas y, siendo sinceros, tampoco parece algo urgente. The Dark Ages ya cuenta con uno de los arsenales más completos de la franquicia, aunque nunca estaría de más recibir algún artefacto adicional para seguir destrozando demonios.