A menos de un mes de su estreno en la pantalla grande, Avengers: Doomsday volvió a sacudir a los seguidores de Marvel. El estudio presentó el tráiler final de la película y dejó varias pistas sobre el destino de sus personajes, el regreso de viejos conocidos y la amenaza que representa el Doctor Doom.

La cinta llegará a los cines el 18 de diciembre y reunirá a figuras de distintas etapas de la franquicia. Entre ellas destacan los Vengadores originales, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los héroes de Wakanda. Pero más allá de las escenas de acción, el último avance dejó detalles que ya provocaron especulaciones entre los fanáticos. Estas son las principales revelaciones que podrían explicar lo que sucederá en Avengers: Doomsday.

Claves

Uno de los momentos que más llamo la atención del avance fue Steve Rogers después de los acontecimientos de Avengers: Endgame. Lejos de la vida de superhéroe, el antiguo Capitán América aparece junto a Peggy Carter, personaje interpretado por Hayley Atwell, mientras intenta disfrutar de una existencia tranquila.

Sin embargo, sus palabras dejan entrever que el pasado todavía tiene consecuencias. Rogers reflexiona sobre la decisión que tomó junto con los Vengadores para salvar al mundo, una elección que, aunque parecía necesaria, terminó abriendo la puerta a acontecimientos que nadie había previsto.

El adelanto también muestra por primera vez a James Rogers, quien sería el hijo del Capitán América y estaría interpretado por Wesley Holloway. Su presencia abre varias dudas sobre el papel que tendrá la familia de Steve en esta nueva aventura y si el joven terminará involucrándose en la batalla.

¿Thor será el nuevo líder?

Otro detalle que llamó la atención es el lugar que ocupa Thor dentro de la nueva agrupación. El dios del trueno parece asumir una posición de liderazgo frente a la amenaza que representa Doctor Doom. Además, los avances anteriores ya habían mostrado enfrentamientos entre Thor y el villano, lo que anticipa que su participación no será secundaria. Su experiencia en distintas batallas podría convertirlo en una de las piezas fundamentales para reunir a los héroes y enfrentar al enemigo.

¿La Bruja Escarlata regresa?

Entre las escenas que más teorías provocaron aparece Doctor Doom rodeado de un grupo de mujeres identificadas como brujas. Su presencia podría tener una conexión con Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen.

La posibilidad no surge de la nada. Durante la Comic-Con de San Diego de julio, Marvel presentó un vestuario identificado como “Bruja de Latveria”, en referencia al país ficticio del que proviene Doctor Doom en los cómics.

Aunque todavía no existe una confirmación sobre el papel que tendrán estas mujeres, su aparición alimentó las especulaciones sobre un posible regreso de Wanda.

La presencia de los X-Men es otra de las grandes sorpresas del tráiler. El nuevo material muestra una confrontación de enormes proporciones entre distintos grupos de superhéroes y las fuerzas de Doctor Doom.

En una de las escenas más comentadas, Cíclope reúne a sus compañeros con la frase: “A mí, mis X-Men”, justo antes de prepararse para el enfrentamiento. El momento representa uno de los guiños más esperados por los seguidores de estos personajes y anticipa una participación importante de los mutantes en la película.