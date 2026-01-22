Dorismar inicia proceso contra cirujano

Al superar una mala praxis en una cirugía de nariz, que por poco le cuesta quedar con el rostro desfigurado, ahora la modelo Dorismar va por la revancha contra el doctor José Achar, por lo que ya está en marcha el proceso legal contra el cirujano.

Fue a finales de 2025 que se conoció el caso de la belleza argentina, con daños graves en su cara y necrosis en la nariz, esto por el resultado de tres operaciones que le hizo el presunto especialista, y sufrir la amputación parcial de su órgano olfativo. De forma urgente, Dorismar viajó a Colombia con un especialista en reconstrucción y, tras casi un mes de sufrimiento, ahora ella ya respira bien y su nariz se ve estilizada.

Negligencia

Tras esta odisea, el abogado de la luminaria argentina ahora confirmó que se inició el proceso legal contra el doctor mexicano por presunta mala praxis y negligencia médica. “Hubo una serie de acciones no solo negligentes, sino de apariencia dolosas que le desfiguraron el rostro. Se incluyen todas las afectaciones, físicas, funcionales, de salud, mentales y las propias del no ejercicio de su profesión”, indicó el litigante Salvador Padilla al programa Venga la alegría.

Aunque se mencionó que esas cirugías fueron un intercambio, el litigante aclaró: “Eso no hace nulo que esta persona desfiguró el rostro de esta mujer que puso la confianza en sus manos”. Padilla mencionó que otro de los objetivos de Dorismar con la demanda “es evitar que esto vuelva a pasar, que este médico tenga acceso a que otras artistas u otras personas pongan en riesgo su vida, como ella lo sintió al estar en manos de esta persona y la reparación integral del daño que establece la ley”.