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Dorismar reaparece con nueva nariz

Abril 09 del 2026
Dorismar reaparece con nueva nariz

Dorismar reapareció luego de un proceso médico que la mantuvo alejada, tras complicaciones derivadas de una cirugía estética. “Estoy muy feliz, he vuelto a recuperar mi imagen acorde a la nariz que tenía. No puedo creer que todo está igual y hasta más bonita que antes. Pensé que habían terminado conmigo, con mi imagen y con mi carrera. Vuelvo a sentirme bien, luego de esconderme tres años, trabajando como podía”, expresó.

La actriz relató el impacto que enfrentó tras las primeras intervenciones: “No lo podía creer cuando me desperté. Me puse a llorar de felicidad. Por lo mal que había quedado, me afectó psicológicamente. No quería que nadie me viera. Me metí en un rollo y una pesadilla que ni te imaginas. Me arrepentí tanto de haberle hecho algo a mi nariz”.

Sobre lo ocurrido, fue directa: “Por dentro me la destruyeron y me la mutilaron al cien, y ahora es otra”. Tras una reconstrucción realizada en Colombia, su situación ha mejorado.

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