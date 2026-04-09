Dorismar reaparece con nueva nariz

Dorismar reapareció luego de un proceso médico que la mantuvo alejada, tras complicaciones derivadas de una cirugía estética. “Estoy muy feliz, he vuelto a recuperar mi imagen acorde a la nariz que tenía. No puedo creer que todo está igual y hasta más bonita que antes. Pensé que habían terminado conmigo, con mi imagen y con mi carrera. Vuelvo a sentirme bien, luego de esconderme tres años, trabajando como podía”, expresó.

La actriz relató el impacto que enfrentó tras las primeras intervenciones: “No lo podía creer cuando me desperté. Me puse a llorar de felicidad. Por lo mal que había quedado, me afectó psicológicamente. No quería que nadie me viera. Me metí en un rollo y una pesadilla que ni te imaginas. Me arrepentí tanto de haberle hecho algo a mi nariz”.

Sobre lo ocurrido, fue directa: “Por dentro me la destruyeron y me la mutilaron al cien, y ahora es otra”. Tras una reconstrucción realizada en Colombia, su situación ha mejorado.