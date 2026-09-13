Dos estaciones exalta la identidad

El rodaje de Dos estaciones se llevó a cabo durante la etapa más fuerte de la pandemia de covid-19, en 2020. La actriz Teresa Sánchez (La camarista y Moscas) y el director Juan Pablo González encabezaron este proyecto fílmico que se grabó en una fábrica tapatía de tequila, en donde también el elenco dormía para protegerse de un posible contagio masivo.

La cinta, que se estrenó en salas nacionales, gira en torno a la heredera de una fábrica de tequila en Jalisco, quien intenta mantener su negocio a flote en un mercado dominado por corporaciones extranjeras. “Estábamos en un trauma, no había trabajo y a esas alturas prácticamente la película me salvó la vida tanto económica como emocionalmente, habíamos estado encerrados, sin convivencia”, recuerda Sánchez.

Los preparativos comenzaron cuatro años antes de rodar con la elección de una fábrica en Atotonilco el Alto como locación.

Grabación

Dos estaciones superó los obstáculos y logró concretarse, su estreno mundial fue en la competencia del Festival Internacional de Cine Sundance 2022, en el que la entrevistada se llevó el premio a mejor actriz; meses después fue competencia en el certamen de Morelia. “En la película hicimos una familia elegida, era estar las 24 horas del día juntos, compartiendo historias de vida, de set. No era un ‘crew’ grande, unas 30 personas con las que te podías abrazar porque estábamos aislados de todo”, detalla Teresa.

Para ella, la historia sobre proteger lo pequeño sobre las grandes empresas, bien puede aplicarse a varios ámbitos de la vida actual. “Ahora vemos cómo varias tienditas de las colonias luchan para sobrevivir ante las grandes cadenas”, señala.

El director González cocinaba desde mucho tiempo atrás esta trama. “Estaba interesado en esta generación de los Altos de Jalisco que nació entre los 50 y 60 y tuvo su mejor etapa en los 90, porque representa el vínculo entre la anterior que hacía tequila de manera local, para después llegar a otro que industrializó”, compartió.