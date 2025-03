De Chispita a la “novia de América”. Protagonizó películas con Pedro Fernández (Coqueta) y Luis Miguel (Fiebre de amor), cantó “Veleta”, “Llorar” e interpretó tres personajes distintos en la telenovela Lazos de amor. El talento de Lucero ha sido parte del álbum familiar de varias generaciones.

Hoy se siente satisfecha con una carrera que este 2025 cumple 45 años —debutó en televisión a los 10 años, en 1980, en el programa infantil Alegrías de mediodía—, aunque reconoce que el paso del tiempo es inevitable y que las nuevas generaciones quizás no dimensionen su trayectoria.

Le encanta ser la “novia”

“Me encanta tener ese título de la ‘novia de América’, aunque, claro, todo evoluciona, el tiempo pasa, hay generaciones nuevas, gente que tal vez no conoce toda mi carrera, por eso me gusta hablar de mi trayectoria, de mis años en esto”, dice. “Soy feliz conservando una imagen que me ha costado mucho, que me enorgullece, y me gusta muchísimo seguir trabajando en ella”.

Son justo esos jóvenes los que podrían sentirse más identificados ahora con su hija Lucero Mijares, de 20 años, quien se ha ganado el cariño del público al participar junto a su papá, Manuel Mijares, en el reality Juego de voces.

El concurso de Televisa Univisión, cuya primera temporada se transmitió en abril de 2024 por Las Estrellas, enfrentó a cantantes consagrados —como Mijares, Ricardo Montaner, Erik Rubín o Eduardo Capetillo— con sus hijos, en un formato de duelos musicales, retos escénicos y momentos de convivencia familiar.