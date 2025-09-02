Dos nuevas voces entre los finalistas

La emoción sigue en México Canta por la Paz y contra las Adicciones, el concurso impulsado por el gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música.

Este domingo se vivió la tercera semifinal, enfocada en la región Estados Unidos Oeste, donde nuevas voces alzaron su canto con mensajes de amor, desamor y orgullo por la identidad mexicana.

Con la conducción de Luisa Iglesias, Andrea Núñez y Orlando Abad, el escenario se llenó de energía con los ocho talentos que representaron a ciudades como Los Ángeles, Fresno y San Bernardino, interpretando composiciones originales que reflejan la diversidad cultural de la comunidad mexicana en EE. UU.

¿Quién ganó la semifinal de la región oeste?

Durante la velada, el público y los jueces pudieron disfrutar letras cargadas de emoción y géneros que van desde la balada hasta el regional mexicano.

Los semifinalistas fueron Janine Rivera (Los Ángeles, California); Priscila Félix (Fresno, California); Asalia y Norma (San Bernardino, California); Brian Sebastián Muñoz (Los Ángeles, California); Mishel Domenassain (Los Ángeles, California); Mike León (Los Ángeles, California); Muriel (Los Ángeles, California) y Tony Carrera (Los Ángeles, California).

Tras una noche llena de emoción, el jurado integrado por personalidades como Mónica Vélez, Regina Orozco, América Sierra y el ganador del Grammy Latino, Luciano Luna eligió a Asalia y Norma como las ganadoras de la región EE. UU. Oeste, asegurando su lugar en la gran final.

La semifinal también contó con invitados de lujo, como La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que interpretó sus éxitos “Aquí hay para llevar” y “Aunque tiren hate”. Además, el colectivo conformado por 18 músicos y cantautores llamado Legado de Grandeza también se sumó a la noche con “Himno migrante”, un tema que conecta con las historias de miles de mexicanos en Estados Unidos.

Camino a la final

Faltando solo 33 días para la final, la competencia entra en su recta decisiva: 7 de septiembre, México Norte; 14 de septiembre, México Centro; 21 de septiembre, México Sur; 28 de septiembre, recapitulación de semifinales, y 5 de octubre, gran final.

México Canta trata de un proyecto cultural que busca dar voz a nuevas generaciones de artistas con mensajes positivos, alejados de la violencia y enfocados en el amor, la esperanza y la grandeza de México. Los finalistas competirán en tres categorías: mejor canción, intérprete mexicano y premio del jurado.

Además, tendrán la posibilidad de firmar contratos discográficos, producir entre 6 y 12 temas, y crear contenido audiovisual con apoyo de compañías nacionales e internacionales asociadas al Consejo Mexicano de la Música.