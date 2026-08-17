Doug Bowser llega al Super Indie Games

Doug Bowser fue uno de los rostros más importantes de Nintendo en América durante los últimos años. No tuvo un perfil mediático, pero estuvo al frente de Nintendo of America durante una etapa especialmente importante para la compañía, incluyendo el crecimiento de Nintendo Switch y la llegada de Switch 2. Ahora, después de retirarse de la empresa a finales de 2025, Bowser volverá a aparecer en un escenario relacionado con los videojuegos, pero esta vez en México y dentro de un evento dedicado a los estudios independientes.

Bowser será uno de los invitados de honor de Banamex Super Indie Games 2026, un encuentro que se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre en Expo Reforma, en Ciudad de México. Su participación llama la atención precisamente por el contraste: uno de los ejecutivos que durante años estuvo detrás de la operación de una de las compañías más importantes del gaming ahora participará en un evento cuyo objetivo principal es dar visibilidad a estudios pequeños, desarrolladores emergentes y proyectos que todavía están buscando hacerse un espacio en la industria.

¿Qué es Super Indie Games?

Super Indie Games busca funcionar como un punto de encuentro para una parte de la industria que normalmente tiene mucho menos espacio que las grandes compañías. El evento reúne durante dos días a desarrolladores, estudios, publishers, artistas, programadores, estudiantes, creadores de contenido y jugadores, con una zona dedicada a probar videojuegos independientes y un programa de conferencias y Dev Talks.

Una de sus principales características será la presencia de más de 100 estaciones con videojuegos independientes, muchos de ellos todavía en desarrollo o incluso antes de su lanzamiento comercial. La idea no es únicamente que los asistentes jueguen, sino que puedan conocer directamente a quienes están detrás de cada proyecto, probar sus propuestas y compartir retroalimentación con los creadores.

Los boletos están disponibles mediante Ticketmaster. El abono Banamex con acceso a los dos días tiene un precio de 550 pesos.

Plataforma para desarrolladores mexicanos

Una de las partes más importantes del festival será Devs Challenge, una competencia enfocada en descubrir e impulsar a nuevos desarrolladores de videojuegos en México. En su edición de 2025 recibió más de 100 proyectos independientes provenientes de distintas regiones del país, y los finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus juegos frente a especialistas de la industria.

La competencia no se queda únicamente en el reconocimiento. Para 2026, el primer lugar recibirá 500 mil pesos, mientras que el segundo obtendrá 300 mil pesos. Además, los finalistas podrán exhibir sus videojuegos ante asistentes, medios, creadores de contenido, publishers y otros profesionales durante el propio evento.

Ahí está buena parte de la relevancia de Super Indie Games. México tiene estudios que han conseguido llamar la atención internacional con proyectos independientes, pero el ecosistema todavía necesita espacios donde los desarrolladores puedan encontrarse con el público y, sobre todo, con personas capaces de ayudar a que un proyecto pase de ser una buena idea a convertirse en un videojuego comercial.

Un invitado muy especial

La presencia de Doug Bowser añade una dimensión distinta al evento. Bowser llegó a Nintendo en 2015 después de trabajar en Electronic Arts y ocupó diferentes posiciones de liderazgo antes de convertirse en presidente y director de Operaciones de Nintendo of America en 2019. Durante su gestión estuvo al frente de las operaciones de Nintendo en Norteamérica y Latinoamérica y colaboró con la estructura global de la compañía en Japón y Europa.

Su salida de Nintendo ocurrió el 31 de diciembre de 2025. La propia compañía anunció meses antes que Bowser se retiraría después de más de una década en distintos puestos de liderazgo y que Devon Pritchard asumiría la presidencia de Nintendo of America a partir de enero de 2026.

Eso hace que su participación en México sea particularmente llamativa. No llega como representante de Nintendo ni para anunciar un nuevo producto de la compañía, sino como una figura con experiencia en la administración de una de las empresas más importantes del sector. En Super Indie Games, su participación estará integrada al programa de conferencias y permitirá a los asistentes conocer su experiencia y su visión sobre la evolución del mercado después de décadas trabajando en la industria.