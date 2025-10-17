Dr. Polo se disculpa tras polémica

El médico e influencer Polo Guerrero se vio involucrado en una fuerte polémica por su supuesta participación en una campaña de desprestigio contra la famosa marca de sueros orales Electrolit, de la farmacéutica mexicana PISA. Asimismo, tras ser señalado por el creador de contenido médico Mr. Doctor, quien reveló que se trataba de una supuesta campaña pagada contra la marca de electrolitos orales, Polo Guerrero —al igual que otros creadores involucrados— eliminó el criticado video de todas sus cuentas en redes sociales.

La controversia escaló cuando expertos en salud y otros usuarios respaldaron las declaraciones de Mr. Doctor, indicando que la composición de Electrolit está clínicamente respaldada y la bebida sí es recomendable durante episodios de deshidratación.

Tras varios días de silencio y con su credibilidad entre la comunidad médica y su ética profesional puestas en duda, Dr. Polo decidió emitir un comunicado en redes sociales.

Publica un video

A través de sus plataformas, el famoso publicó un video en el que aborda la situación y afirma que quiso esperar unos días a que la polémica se calmara, para no aportar más caos. “Te quiero decir que durante estos cinco años como creador de contenido médico he buscado actuar con total responsabilidad y con el único ánimo de aportar información de interés y algo de conocimiento”, afirma Guerrero. “El día de hoy me comprometo a poner mucho más cuidado en mis palabras y no cometer de nuevo alguna imprecisión que se preste o dé pauta a polémicas que desencadenan ambientes de violencia digital y se ponga en entredicho mi ética y mi credibilidad profesional”, externó.

Dr. Polo también agradeció a las marcas, instituciones, farmacéuticas y universidades que han decidido seguir colaborando con él a pesar de la reciente controversia. El creador cerró su comunicado haciendo mención especial a su comunidad digital y agradeciendo de contar con su apoyo: “Sobre todo te quiero agradecer a ti, por quedarte y aún formar parte de esta comunidad de más de 15 millones de personas en México y América Latina. Aquí estoy porque creo que la humildad y el valor para dar la cara ante una adversidad es algo que nunca se debe perder. Así que solo tómalo en cuenta”.