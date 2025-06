Dr. Shenka no quería cantar

El gran apoyo que el Dr. Shenka ha recibido de los fans de Panteón Rococó debido a los problemas de salud que presentó, es una situación que jamás olvidará. Luego de que la banda diera a conocer, a través de sus cuentas oficiales, que el Dr. Shenka está fuera de peligro, tras ser hospitalizado hace unos días, sus fans han demostrado gran entusiasmo, pues el grupo es muy querido por los “chilangos”.

Un dato curioso, relacionado al origen de la banda, es que, originalmente, Dr. Shenka era el guitarrista, pues nunca pensó en cantar; estaba muy inspirado en la figura de Jorge Jiménez, el guitarrista de Tijuana No! que, al verlo tocar en vivo por primera vez, nació en él el sentimiento de aprender a tocar la guitarra y dedicarse a la música. “Yo, antes de entrar a la banda como vocalista, entré como guitarrista, mi ilusión siempre fue tocar la guitarra, no era cantar”, dijo en una entrevista al músico Javier Paniagua.

Esto sucedió cuando Luis Román, como es su nombre real, aún era estudiante de la Prepa 9 y, uno de sus amigos lo invitó a la tocada de la banda, la que, en ese momento él no conocía, de hecho, sus conocimientos sobre rock mexicano eran casi nulos. “Yo normalmente consumía más música en inglés, no era muy enterado de lo que pasaba en México, más que conocía yo a Ritmo Peligroso, un poco de El Tri y Chac Mool”, contó. “Nos fuimos al concierto (de Tijuana No!) y, de repente, sale Jorge Jiménez, el guitarrista, y fue un cachetazo de ‘wake up’. Lo disfruté tanto, veía al guitarrista tocar, lo veía tocar tan magníficamente y las caras que hacía y escupía y se paraba en el monitor y yo dije ‘yo quiero hacer eso’”, detalló.

Cuando el concierto acabó y caminaba rumbo al metro, de regreso a casa, Dr. Shenka le dijo a su amigo, determinante, que quería convertirse en músico. “Íbamos rumbo a Metro Bellas Artes y le digo ‘güey, ya sé que quiero hacer de mi vida: eso que estaba haciendo el guitarrista’”, añadió.