Drake Bell encuentra en México el lugar donde se siente libre como artista y también su segundo hogar, por lo que quiso rendirle homenaje con una “carta de amor” en forma de película y la tituló Love translated, que busca capturar la esencia del país y devolver el cariño que ha recibido a lo largo de los años.

“Me encanta estar del otro lado de la cámara, escribiendo, produciendo, dirigiendo. Quería crear una carta de amor a México y mostrarles el aprecio que les tengo. Hacer algo a mi manera artística para devolver el amor y mostrar cuánto aprecio todo lo que los fans han hecho por mí a lo largo de los años. Pensé que una manera divertida y cómica, que es como crecieron conmigo y me conocen, sería la mejor forma de hacerlo”, dijo Bell en entrevista.

Love translated surge de este vínculo especial que el cantante de 38 años tiene con nuestro país; se trata, explicó, de una comedia romántica que explora la belleza de las diferencias culturales y cómo el amor puede superar cualquier barrera. “México es increíble; tengo una gran conexión con mis fans allí. Es algo que no encuentro en ningún otro lugar del mundo. Puedo lanzar cualquier estilo de música y realmente me siento libre como artista para hacer lo que quiero hacer. No tengo que adherirme a un solo género ni lanzar el mismo estilo de música. Puedo ser libre y los fans me siguen. Es increíble”, declaró.

Pero Drake no solo quiere conectar con nuestro país y el público latino a través del cine, también a través de la música pues lanzó su sencillo en español “Te desenamoraste”, el pasado 21 de julio, y en cuestión de días la canción había superado los 3 millones de reproducciones en diversas plataformas musicales.

Próximamente Drake Bell lanzará su sencillo en inglés “By the ocean”, y espera que sea un éxito como su predecesora en español. Además, iniciará una serie de conciertos íntimos en varias ciudades de EU y México, comenzando su Non Stop Flight Tour en Monterrey, el 8 de septiembre, y aún se espera que anuncie fechas para la Ciudad de México, Tijuana y San Diego.