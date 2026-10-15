Drake Bell explota contra el SAG-Aftra

“No se conviertan en actores”, fue la advertencia que lanzó Drake Bell en redes sociales luego de descubrir que no cumplió con los requisitos para acceder al seguro médico del SAG-Aftra, pese a sus años de trabajo en la industria del entretenimiento.

A través de sus historias de Instagram, el protagonista de Drake & Josh arremetió contra el sindicato de Hollywood; incluso, compartió una captura de pantalla en la que se le notificaba que sus ingresos no alcanzaban para su cobertura médica. “Usted no califica para la cobertura del Plan de Salud en este momento. Sus ingresos cubiertos reportados de julio de 2025 a junio de 2026 no cumplieron con los requisitos mínimos de elegibilidad, o no calificó con otras reglas de elegibilidad”, se leía en la imagen.

Recurso

De acuerdo con la información publicada por Variety, Bell acumuló 17 mil 480.53 dólares entre julio de 2025 y junio de 2026; muy por debajo de los 28 mil 933 dólares que exige el plan.

El también cantante se dijo sumamente molesto ante la situación y hasta cuestionó a Sean Astin, presidente de SAG-Aftra, por su gestión. “No se afilien a SAG. Pueden trabajar durante 35 años y aun así les dicen (emoji del dedo medio). Sean Astin, estás haciendo un trabajo fantástico”, escribió.

Posteriormente, hizo un llamado a los miembros del sindicato para elegir a representantes más capacitados. “¿Qué tal si dejan de poner a actores al frente de la organización? Literalmente, lo único que saben hacer es decir palabras frente a una cámara”, publicó.

Otros casos

El caso de Bell no es el único en el que se ha expuesto las dificultades de algunos intérpretes para reunir los ingresos necesarios para acceder a la cobertura médica del sindicato.

El mes pasado, Jack Haven, actor de la serie Atypical, reveló que necesitaba ganar 4 mil dólares más para cumplir con los requisitos del seguro médico. Además, Heather Matarazzo, actriz de El diario de la princesa, contó que atravesaba una situación similar y recordó que hubo una época en la que no se exigía un ingreso mínimo para poder acceder al plan.

La crítica de Bell llega después de que su carrera como actor perdiera impulso tras su etapa en Nickelodeon. En años recientes se ha dedicado a la música y al doblaje.