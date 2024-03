Drake Bell habla de abuso sexual

Drake Bell reveló por primera vez que fue víctima de abuso sexual cuando aún era menor de edad y una estrella de Nickelodeon. El famoso ha destapado una parte oscura de su vida, que contará a detalle en el documental Quiet on set: the dark side of kids TV, según Business Insider. El mismo será transmitido los días 17 y 18 de marzo por Investigation Discovery.

Drake tenía 15 años cuando el entrenador de diálogo de Nickelodeon, Brian Peck, abusó sexualmete de él. El empleado de la compañía trabajó en Drake & Josh, The Amanda Show y All That. Durante más de 20 años, el actor mantuvo su anonimato como una de las víctimas de Peck, quien fue arrestado en agosto de 2003 por estar relacionado con once cargos por abuso sexual.