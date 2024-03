En la serie documental Quiet on the set: the dark side of kids TV, Drake Bell detalló el abuso y acoso sexual que vivió cuando participaba en El show de Amanda (The Amanda Show) y Todo eso (All that).

La estrella de Drake & Josh describió los abusos del entrenador de diálogo Brian Peck, cuando era un adolescente. “Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté, abrí los ojos y me estaba agrediendo sexualmente”, contó. “Me quedé paralizado y estaba en completo ‘shock’, y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación”.

En el documental, Drake compartió su testimonio sobre los hechos, recordando que el entrenador le había pedido mantener en secreto la situación, además de tener argumentos laborales para hacer que los jóvenes tuvieran que ir a su casa, donde luego cometía más abusos.

Drake Bell asegura que el presunto abuso fue “extenso” y “brutal”, hasta que su padre Joe tuvo la impresión de que existía un problema con Peck, pues consideraba anormal que pasara demasiado tiempo con él. Un día, Drake Bell no soportó más y terminó llamando a su madre para contarle lo sucedido. De forma inmediata, según el relato del cantante, llamaron a la policía y presentaron la denuncia correspondiente.

Nickelodeon emitió un comunicado sobre las recientes declaraciones de Drake Bell, luego de que se diera a conocer que él había mantenido en anonimato su identidad para proceder legalmente contra Brian Peck.