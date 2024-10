Drake Bell tras confesar que fue abusado

La vida de Drake Bell dio un giro completo cuando, en abril de este año, habló públicamente sobre el abuso sexual que sufrió durante su infancia, a manos del antiguo coach de Nickelodeon, Brian Peck.

Aunque, hablar para el documental Quiet on set de Discovery ID, fue liberador para el cantante, también desbloqueó un nuevo miedo, y es que, ¡recientemente confesó a E! News que no tenía idea de cómo reaccionaría el público. Por fortuna, aseguró Bell, ha recibido muchísimo apoyo, pero eso no ha quitado que el proceso haya sido igual que una “montaña rusa emocional”.

El protagonista de Drake & Josh, explicó al medio estadounidense que todo el dolor y las dudas que guardó por años significaban un gran peso, y no sabía ni qué esperar, lo que significó un nuevo miedo. “Te guardas algo así dentro durante tantos años y es como una tortura. Dios mío, el mundo lo sabe, y yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente a la docuserie, pero ha habido mucho apoyo y ha sido agradable”, dijo.

Una de las personas que más apoyo le ha brindado es Josh Peck, su antiguo compañero, a quien incluso llamo como un “verdadero hermano”. “Siempre ha sido un apoyo increíble y, la cuestión es que siempre conoció mi historia, así que nada cambió realmente. Simplemente se acercó a mí y me dijo ‘estoy a tu lado’”, agregó.

Sobre lo que vivió en los sets, Drake también dejó claro que no quiere que su historia le arrebate a otros sus sueños, ya que situaciones así no sólo se viven en el medio del espectáculo, sino en cualquier ambiente. “Puede ocurrir en la escuela, en el lugar de trabajo, en todas partes. Si eso es lo que tu hijo quiere hacer, la reacción instintiva ante algo así no debería ser ‘oh, nunca voy a dejar que mi hijo haga eso’. Debería ser ‘bueno, mi hijo quiere hacerlo. Así que hagámoslo seguro. Arreglémoslo’”, finalizó.