Quiet on set: the dark side of kids TV, es el documental en el que Drake Bell reveló el abuso sexual que sufrió en su adolescencia a manos de un excolaborador de Nickelodeon, y que causó gran polémica pues revivió un largo historial de irregularidades dentro de las famosas series de la televisora.

Pero, también significó la primera vez que el cantante habló de manera pública sobre este difícil momento de su vida, y él mismo explicó sus razones.

Durante su participación en el podcast The Sarah Fraser Show, Bell confesó que al principio no estaba convencido de formar parte, pues había tenido una mala experiencia con un proyecto similar; sin embargo, después de entrevistarse con la directora del documental, Emma Schwartz, accedió a hablar ante las cámaras, pues la sintió como una plática genuina y hasta una forma de consuelo.

Sin embargo, remover su pasado lo hizo revivir traumas que no había enfrentado, por lo que volvió a tomar terapia. “Después de esa entrevista terminé ingresando en rehabilitación. No lo había enfrentado, era demasiado doloroso. Una vez que salí, pensé ‘tal vez este sea un buen momento para volver a comunicarme con ellos y decirles, oye, todavía no estoy al ciento por ciento, hablemos un poco más; pero estoy cada vez más cerca de sentirme cómodo al finalmente compartir mi historia’”, dijo.

Después del lanzamiento del documental, la revista Variety compartió las declaraciones que un portavoz de Nickelodeon ofreció y en las que expresaban su apoyo a Bell por romper el silencio y hacer público su caso. “Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma. Ha aguantado y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para seguir adelante”, citó el medio.

Pero para Drake estas palabras no tuvieron mayor importancia, incluso las calificó de vacías, pues no demuestran ningún tipo de interés.