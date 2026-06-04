Drake duda de paternidad de su hijo

Drake Bell se encuentra inmerso en una controversia. Esta vez no por su presunto mal comportamiento con sus fans ni por algún problema con la ley, más bien por una supuesta infidelidad, aunque no de su parte, sino de su novia Ela Vidal.

Fue a mediados de mayo cuando se especuló que Drake Bell y su novia estarían esperando a su primer bebé juntos. La fuente reveló a la revista TVNotas que esta noticia los tenía muy contentos, pues desde hacía tiempo ya buscaban formar una familia. “Sí, Ela está embarazada. Él se puso feliz, tenía muchos planes de formar una familia de nueva cuenta”, explicó la fuente a la revista.

El tercero en discordia

No obstante, la situación cambió cuando el protagonista de Drake & Josh se enteró de que la modelo lo habría engañado con el empresario Aitor García. “Lamentablemente, hace unos días, Drake le cachó mensajes de amor con el empresario Aitor García, dueño de One Life y ‘manager’ de Aleks Syntek. Así se enteró de que ella le había sido infiel. Drake entró en crisis, se volvió como loco, le reclamó y ella lo negó, pero las pruebas ahí estaban”, aseguran.

Se dice que, luego de enterarse de la situación, el artista habría entrado en una profunda depresión que estaría afectando gravemente su vida. Incluso, el impacto habría desencadenado que Bell enviara mensajes amenazantes al empresario.