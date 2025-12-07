Nacido como Aubrey Drake Graham el 24 de octubre de 1986 en Toronto Canadá, comenzó su carrera como actor de televisión cuando no era más que un adolescente. En concreto, lo hizo en la secuela de la serie Degrassi, titulada The next generation. Tras la experiencia como intérprete se mudó a EE. UU. para centrarse en el mundo de la música.

Incursión en la música

En 2006 lanzó su primera maqueta y tres años después ya había firmado con la compañía de Lil Wayne en Young Money Entertainment y sus temas aparecían en las listas de éxitos. Y es precisamente, uno de esos primeros éxitos fue junto a Rihanna, para la que compuso el tema “What’s my name”. La relación de ambos, que han colaborado en diversas ocasiones, siempre ha estado en el punto de mira y han sido muchos los rumores que apuntan a que eran más que amigos, algo que nunca se ha confirmado.

Como otros compositores, pasó de estar a la sombra de la diva a convertirse en la gran estrella masculina en el 2016. Con su disco Views, lanzado ese mismo año, pulverizó todas las marcas, desbancando a la mismísima Beyoncé en récord de escuchas y logrando colocar un single, “One dance”, por primera vez en lo más alto de la lista Billboard.

Mientras aún aparecía en Degrassi, Drake comenzó a intentar cruzar al mundo del hip-hop. Lanzó su primer mixtape, Room for improvement , en 2006, logrando ventas modestas de aproximadamente 6 mil copias. A esto le siguió el lanzamiento en 2007 de otro mixtape, Comeback season, en su propio sello, October’s Very Own, que luego se acortaría a OVO. Esto incluyó el primer sencillo y video musical exitoso de Drake, “Replacement girl”. Más significativamente, la canción contenía una versión de “Man of the Year” de Brisco y Flo Rida, que incluía a Lil Wayne. Drake decidió dejar los versos y el gancho de Wayne intactos mientras que él mismo proporcionó el resto de la letra. Esto llamó la atención de Jas Prince, hijo del fundador de Rap-A-Lot Records, James Prince, quien decidió ponerle Drake a Lil Wayne él mismo.

En 2008, los productores de Degrassi reestructuraron el elenco y eliminaron el personaje de Drake. Sin su fuente de ingresos estable y sin ganar mucho dinero como rapero, estaba a punto de buscar un trabajo fijo. “Estaba asumiendo que... podría tener que trabajar en un restaurante o algo así para que las cosas siguieran adelante”, recuerda. Pero a principios de 2008, recibió una llamada inesperada de Lil Wayne, quien le pidió que tomara un vuelo a Houston esa noche para unirse a su gira Carter III.

Éxito tras éxito

Tras una gira y la grabación de varias canciones con Lil Wayne, Drake lanzó su tercer mixtape, So far gone, en febrero de 2009. Incluía el contagioso sencillo “Best I ever had”, que alcanzó el número 2 en la lista Hot 100 Billboard de sencillos, mientras que “Successful”, una colaboración con Wayne y Trey Songz, fue Disco de Oro y estuvo entre las 25 mejores canciones de 2009 de la revista Rolling Stone. Desde entonces, la av alancha de canciones pegadizas de hip-hop con influencias de R&B de Drake ha dominado la radio.

El 15 de junio de 2010, Drake lanzó su primer álbum de estudio, Thank me later, que debutó en el número 1 de las listas de éxitos estadounidenses y canadienses y fue certificado platino. Su nueva imagen como el príncipe arrogante del hip-hop (“el apellido de siempre, el nombre más grande”, presume en “Forever”) parecía desentonar con su crianza judía de clase media y su anterior carrera como estrella adolescente de telenovelas.

Sin embargo, Drake intentó fusionar estas etapas aparentemente incongruentes de su vida en una sola persona. En la portada de la revista Vibe de diciembre de 2009, lució una prenda con incrustaciones de diamantes, un homenaje al estilo hip-hop y a sus raíces judías. Y en “The presentation”, rapea: “¿Quién es Drake? ¿Dónde está ‘Wheelchair Jimmy’?”. Con Jay Z y Kanye West colaborando en el álbum, la respuesta a “¿quién es Drake?” tenía que ser “la realeza del rap”.

Drake ganó el Grammy a la mejor canción de rap de 2019 por “God’s Plan”, que apareció tanto en Scorpion como en Scary hours , aunque la victoria quedó un poco eclipsada por la controversia de ser interrumpido durante su discurso de aceptación, en el que restó importancia a dicho galardón.