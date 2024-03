Drake y Josh, nada cercanos

Drake Bell y Josh Peck protagonizaron Drake & Josh y se convirtieron en dos de los actores juveniles más famosos, además de que parecían tener una gran amistad y complicidad dentro del programa.

Sin embargo, después de que se terminara la serie, Drake Bell y Josh Peck se distanciaron y aunque se ha sabido que han tenido algunos problemas, que hoy ya resolvieron, los famosos siguen sin ser muy cercanos.

En entrevista con Yordi Rosado, Drake Bell contó que había ocasiones en las que él ni Josh se querían ver mientras estaban haciendo el show, lo cual se debe a que ambos pasaban por momentos complicados en aquellos años.

“Creo que definiría mi relación con Josh como hermanos en la vida real. Había momentos en el que la pasábamos increíble, éramos inseparables, a veces teníamos grandes momentos juntos, pero también había días cuando no queríamos ni siquiera vernos. Lo que leí sobre sus revelaciones en entrevistas y libro, hablé con él después y también me di cuenta que él estaba de igual forma enfrentando cosas difíciles”, declaró.

Drake Bell empezó su carrera cuando participó en El show de Amanda en donde conoció a Josh Peck. Drake & Josh comenzó porque Josh Peck entró como parte del cast. “Fue ahí donde lo conocí, ya habíamos hecho varias escenas juntos, pero Amanda y yo seguíamos siendo los personajes principales, pero hubo un episodio donde se hacía una burla sobre Robert de Niro y Al Pacino, fuimos incluidos en ese ‘sketch’”, indicó.

Después de realizar una escena juntos, los productores vieron que Josh y Drake tenían una gran química, por lo que surgió la idea de hacer un programa con ellos como protagonistas. “Estábamos haciendo la escena y él me estaba haciendo reír tanto que tuvimos que hacer muchas tomas… Cuando logré controlarme y terminamos la escena fue cuando me di cuenta, ‘aquí está, mi dupla ideal, esos dúos de comedia con los que crecí’. A partir de ahí los productores y escritores comenzaron a notar nuestra química, nos ponían juntos cada vez más. Después de eso se acercaron a nosotros para preguntarnos si queríamos tener nuestro propio programa con un formato de comedia. Yo no dudé un momento en decir que sí”, contó.