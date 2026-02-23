Dream Theater en plan monumental

A un año de su concierto en la CDMX, Dream Theater regresa y lo hace con dos ejes centrales en escena: Parasomnia, su nuevo disco, además de retomar el EP A change of seasons, que cumple 30 años.

A decir de Jordan Rudess, tecladista, la banda sigue evolucionando, si bien volvió a la alineación el baterista Mike Portnoy, clave en la historia del grupo de rock progresivo. “Pasaron 13 años para que Mike regresara; se sintió como cuando alguien regresa a casa después de un tiempo, y lo que hicimos fue ir directo al estudio y a los escenarios”, comentó el músico.

Si hay algo con lo que se ha bromeado a lo largo de los años en torno a Dream Theater, es con la extensión de algunas de sus canciones. Por ejemplo, en el álbum Parasomnia, el tema que cierra es “The Shadow Man Incident”, con una duración de casi 20 minutos. “Cuando trabajamos un tema no nos ponemos a pensar en cuánto va a durar”, reconoce el tecladista. “Sin embargo, sí te puedo decir que, una vez que surgen canciones extensas, se convierten en un gran reto, tanto en el estudio como en los conciertos, y ese reto es muy emocionante”.

Próxima visita

Dream Theater llegará a la Arena Ciudad de México en el marco de su 40º aniversario, un recorrido en el que Jordan reconoce a su equipo. “Mantener viva una banda así requiere mucho esfuerzo humano. Venimos con una producción enorme en cuanto a música y visuales”, adelantó Rudess. “La banda cuenta con un historial de décadas; todo se ha construido a lo largo de 40 años. Hay una cantidad enorme de pasión detrás de todo esto”.