Dressmaker, el juego de hacer vestidos

En el juego tomas el papel de una modista que administra su propia tienda de ropa en un pueblo. Tu objetivo es atender a distintos clientes con pedidos únicos y cubrir sus necesidades de vestimenta para diversas ocasiones, como fiestas, galas, trabajo o eventos particulares aprendes a manejar proceso de confección real: Eliges telas como algodón, lino, lana, seda o terciopelo, tomas medidas, dibujas y cortas patrones, pasas las piezas por la máquina de coser y añades detalles como botones, lazos, encajes o apliques, también claro la gestión de encargos: atiendes los pedidos de los habitantes del pueblo, cumples con sus estilos o decides ignorarlos y sabotearlos si prefieres. Y la Libertad creativa: puedes diseñar tus propias prendas libremente para exhibirlas o venderlas en el escaparate.

La emotiva historia detrás

El juego de moda en la plataforma Steam tiene una curiosa y emotiva historia de origen, basada en la relación amorosa entre su creador, Jonathan Hau-Yoon, y su esposa, Sabrina Becker.

¿Hay algo más bonito que hacer un juego como regalo de pareja? Dressmaker, el juego viral de hacer vestidos, es todo un fenómeno de ventas y jugadores en Steam, pero también es la culminación de un sueño truncado.

Más de 43 mil jugadores según SteamDB ya disfrutaron este fin de semana al mismo tiempo del título creado por Jonathan Hau-Yoon, exdesarrollador de Fortnite y Terra Nil, sin conocer la preciosa historia de fondo que tiene.

Resulta que Dressmaker no es solo un juego, sino también el sueño hecho realidad de Sabrina Becker, esposa de Jonathan, que por fin puede llevar a cabo su gran pasión por encima de la rara enfermedad que padece.

Los orígenes de Dressmaker se remontan al comienzo de la relación amorosa entre Jonathan Hau-Yoon, creador del título, y su esposa, Sabrina Becker. En su primera cita, Sabrina llevaba un vestido confeccionado por ella misma.

Jonathan descubrió, poco a poco, que la moda era la gran pasión de Sabrina. Desde el estilismo en sí, pasando por la costura y la confección de materiales, la pareja del desarrollador disfrutaba de su hobby… con vistas a convertirse en profesional algún día.

Tristemente, el raro síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno del tejido conectivo, impidió que Sabrina pudiera convertirse en una modista de éxito. Pero Jonathan, consciente de que su esposa quería cumplir su sueño aunque fuera físicamente imposible, se puso a trabajar en Dressmaker para darle una alternativa. Y así nació uno de los juegos únicos de este año: del más absoluto amor.

Con la ayuda de los desarrolladores Ruan Rothmann y Sara Laubscher, Jonathan pudo terminar el prototipo de Dressmaker en apenas tres semanas, convenciendo así a la editora Free Lives para que el juego llegase a buen puerto.

Sabrina no ha podido dedicarse a ser modista profesional, pero disfruta cada día de las múltiples posibilidades que brinda Dressmaker, gracias al amor y admiración que Jonathan le profesa. Actualmente el juego ya acumula las siguientes cifras oficiales de descargas e interés de la comunidad:

n Más de 100 mil descargas: Es el total alcanzado por su prototipo inicial gratuito publicado en Itch.io. Durante sus primeras tres semanas de vida en dicha plataforma, logró conseguir rápidamente 30 mil descargas.

n Más de 400 mil listas de deseados: Cantidad de usuarios que agregaron el título a su lista de seguimiento en Steam antes de su lanzamiento definitivo el 21 de septiembre de 2026.

n Éxito comercial inmediato: Aunque no se ha revelado el número exacto de copias pagadas vendidas desde su estreno en Steam, los desarrolladores confirmaron que recuperó el 100 % de su presupuesto de desarrollo en menos de 24 horas, llegando a posicionarse temporalmente en el Top 10 de lo más vendido de la plataforma.