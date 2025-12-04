¿Dua Lipa cantará tema de Maná?

La emoción por la visita de la cantante británica-albanesa Dua Lipa ha llegado a niveles insospechados, más que nada por la canción en español que interpreta en su conciertos durante la parte latinoamericana de su Radical Optimism Tour.

En redes sociales se ha filtrado un video donde muestra que durante las pruebas de audio, Dua Lipa estuvo ensayando “Oye, mi amor”, de la banda de pop rock Maná, lo cual confirma la sospecha de que el tema será interpretado en una de las presentaciones, además, los fanáticos esperan que Fher Olvera y compañía, incluso sean los invitados sorpresa de la famosa.

“Oye, mi amor”, uno de los clásicos del rock en español, se trata del primer sencillo del disco ¿Dónde jugarán los niños?, lanzado en 1992 por Maná, considerada una de las mejores bandas de México.

La canción fue escrito por Fher Olvera, vocalista de la banda, expresa en su lírica el deseo y la pasión de una persona que está profundamente enamorada y desea estar con el ser amado, a pesar de que este último ya tiene pareja. Fue producida por Maná junto con Humberto Gatica. Muy al estilo de la banda, el tema combina rock y pop con un toque de ska, lo que la hizo pegajosa, bailable y diferente a lo que sonaba en la escena rockera mexicana de principios de los 90.