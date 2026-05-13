Dua Lipa exige 15 mdd a Samsung

Dua Lipa presentó una demanda contra Samsung por presuntamente utilizar su imagen sin autorización en cajas de televisores comercializados en Estados Unidos.

De acuerdo con la denuncia, la artista reclama al menos 15 millones de dólares, argumentando que la empresa usó una foto tomada durante el festival Austin City Limits 2024 para dar la impresión de que respaldaba la marca.

“La respuesta de Samsung ha sido despectiva e insensible, y los productos infractores permanecen en el mercado hasta el día de hoy”, escriben sus abogados en la demanda, obtenida por Billboard.

“La conducta infractora de Samsung -al utilizar los activos de la Sra. Lipa sin contraprestación alguna- constituye una burla a su trabajo”, afirmaron.

Según los documentos, Dua asegura que descubrió el uso de la imagen en 2025 y desde entonces pidió a Samsung retirar el material, pero la compañía habría ignorado las solicitudes. La demanda incluye acusaciones por infracción de derechos de autor, uso indebido de imagen y violaciones a la ley de marcas registradas.

“El rostro de la señora Lipa fue utilizado de manera destacada en una campaña de marketing masiva para un producto de consumo sin su conocimiento, sin contraprestación alguna y sin que ella tuviera voz”, escriben sus abogados.