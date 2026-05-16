Dua Lipa inmortaliza su paso por México

El amor que Dua Lipa siente por México pronto será compartido con el resto del mundo. Y es que, los últimos conciertos que la cantante dio en tierras aztecas serán lanzados en formato película y un disco en vivo.

La noticia fue dada a conocer esta tarde a través de las redes sociales de la británica, donde compartió un breve mensaje que de inmediato emocionó a los fans. “¡En vivo desde México! La película completa del ‘tour’ sale el 21 de mayo a las 6:00 p.m. en Youtube. Y el álbum en vivo sale el 22 de mayo. Ahora podemos disfrutar estos shows por siempre y siempre y siempre, ¡los amo!”, escribió.

El primer adelanto de este material ya está disponible en plataformas digitales, se trata del éxito “End of a era”, grabado desde el estadio GNP Seguros.

Grabación

La intérprete visitó tierras aztecas en diciembre del 2025, como parte de su Radical Optimism Tour. Pronto, estos tres conciertos se convirtieron en los más comentados de la gira, gracias a la energía del público y los momentos especiales que la artista protagonizó sobre el escenario, incluida su interpretación de “Bésame mucho”.

La reacción del público mexicano no se hizo esperar; mientras unos celebraron la noticia y la decisión de que México se convirtiera en el primer sencillo, otros la rebautizaron como Dua Lupe. “Los artistas siempre salen muy felices luego de venir a México”. “Te amamos, mi chiquita. ¡Dua, hermana, ya eres mexicana!”. “¿Dua Lipa o Dua Lupe?”, fueron algunos de los comentarios.