Dua Lipa puso nervioso a Superman

Henry Cavill, uno de los galanes más cotizados de Hollywood, se encuentra en plena promoción de la cinta Argylle, donde comparte créditos con la cantante Dua Lipa. Aunque cualquiera creería que nada pondría nervioso al carismático actor británico, recién reveló que su coprotagonista lo puso a sudar.

En entrevista con Collider, Cavill contó que lo que más lo puso nervioso no fue el excéntrico peinado que lleva su personaje en la cinta de espías, sino tener que compartir una escena de baile con Dua Lipa. “El peinado fue muy divertido y algo muy exagerado. Gracias a Dios no se veía así en público. Solo se veía como un peinado muy corto cuando no estaba en el set”, indicó el inglés.

Sin embargo, la arriesgada coreografía a la que llamaron “el paso del torbellino” fue realmente lo más complicado de toda la película para el intérprete de Superman. “Hacer un paso así con Dua Lipa, sí… No quieres tirar a nadie, pero no quieres tirar a Dua Lipa. Tendría a hordas de sus fans tras mi cabeza”, respondió cuando le preguntaron si le daba más nervios la escena o la intérprete de “Levitating”.