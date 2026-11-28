El reality de HotSpanish, La Mansión VIP 2, enfrenta cuestionamientos sobre el origen y manejo del dinero que recibe el show. Las dudas han aumentado debido a las millonarias aportaciones que han recibido algunos participantes, entre ellos Tony Aguirre, Itatí López y Jorjais.

Una de las cifras más sorprendentes es la cantidad acumulada por el cantante sinaloense a través de los Súper Chats. De acuerdo con datos difundidos por Pepe’s Office, Tony habría recibido más de cuatro millones 300 mil pesos mediante esta modalidad hasta el pasado 19 de noviembre.

Los días posteriores, Aguirre se ha mantenido en el primer lugar de la tabla de Súper Chats. Los conteos del 20 y 24 de noviembre lo ubican a la cabeza, con aportaciones que superarían los dos millones 600 mil pesos.

Por su parte, Itatí López ha acumulado alrededor de dos millones 600 mil pesos en Súper Chats a 15 días de competencia. El tercer puesto lo ocupa Jorjais, quien suma dos millones de pesos.

Antecedentes

Un antecedente relacionado con los cuestionamientos sobre este tipo de ingresos ocurrió en agosto del 2026 cuando Tiktok suspendió la cuenta de Emma Coronel, cuya actividad en la plataforma había despertado dudas sobre el origen de las aportaciones que recibe a diario.

La Mansión VIP habría superado los 15 millones 500 mil pesos en Súper Chats, aunque versiones difundidas en redes sitúan la cifra en hasta 20 millones de pesos durante los primeros 15 días de transmisión del reality en Youtube.