Dulce aún no descansa

Al cumplirse el primer aniversario luctuoso de Dulce, la cantante aún no puede descansar como lo pidió en vida. Sus cenizas siguen atrapadas en un conflicto legal y familiar que, lejos de resolverse, se ha complicado con el paso de los meses.

Fue su hija, Romina Mircoli, quien reveló que la última voluntad de la intérprete no se ha cumplido. “Esto ya se fracturó y tiene que ser resuelto legalmente”, dijo en el programa De primera mano.

Dulce dejó establecido en su testamento que sus restos debían ser depositados junto a los de su madre, en unos lotes que ella misma compró en su natal Matamoros.

El problema comenzó cuando Romina envió la urna con las cenizas a una tía y a una prima. La tía señaló que la urna fue maltratada al enviarse por paquetería, mientras que Romina respondió que sus familiares le negaron los documentos necesarios para usar los lotes y concretar el deseo de su madre.

Un año después, el trámite sigue detenido. Aunque se requiere la firma de Mircoli para avanzar, ella asegura que no le han entregado la documentación correspondiente. Ante este escenario, Romina solicitará una orden judicial. La promesa es clara: tarde o temprano, Dulce descansará donde ella lo pidió.

El pleito no se limita a las cenizas. También hay disputas por los derechos de marca de Dulce, un proyecto de maquillaje en el que participó Mitzy, y la aparición de Francisco Cantú, quien asegura haber sido pareja de la cantante y reclama parte de la herencia.