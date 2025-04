Recientemente se dio a conocer que Mitzy, el famoso diseñador de moda, será uno de los beneficiados con la herencia de Dulce, pues ella le cedió los derechos de su marca de maquillaje, para que siga comercializándolos dentro de 10 años más.

Mitzy, que sostenía una amistad entrañable con Dulce, desde que ambos comenzaban sus carreras, dio a conocer a la prensa que fue heredado en vida por la cantante de “Tu muñeca”. Él trabajó de la mano con la intérprete para que impulsara la venta de su marca de maquillaje, fue por eso que, poco antes de morir, Dulce pensó que sería buena idea cederle los derechos del negocio para que pudiera beneficiarse de las ventas.

Cuando la cantante aún era muy joven no tenía dinero para comprar vestidos de marca, para usar en los concursos en los que participaba, como ocurrió en el Festival de Palma de Mayorca, España, en el que vistió una prenda de “mercado”, como ella misma contó en el reality Siempre reinas.

Fue entonces que Mitzy, admirado por su gran talento y prodigiosa voz, se acercó a ella cuando volvió del concurso, el cual ganó, para extenderle su apoyo; Dulce le dijo que no tenía dinero para pagarle, pero a él eso no le importó y, por mucho tiempo, le hizo vestidos sin cobrarle.

Eso motivó a Dulce a que él se convirtiera en su diseñador de cabecera, pues hasta sus últimos días de vida, era Mitzy quien creaba todos los vestidos que ella usaba en sus shows.

Por eso, no sorprendió que ahora Mitzy cuente que, además, la famosa quiso dejarle su negocio, para que él pudiera seguir gozando de las ganancias que se obtuvieran de él cuando ella ya no estuviera. La cesión de derechos fue firmada por la cantante en agosto de 2023. En el documento deja constatado que permitirá que Mitzy use el nombre de su marca hasta el año 2034. “Dulce Cosméticos me lo dejó Dulce, todo está legalmente, empezamos a trabajar con lo de sus pinturas y paletas y me dijo ‘oye, ¿por qué no lo agarras tú? Yo te firmó todo para que lo hagas tú’. Me lo firmó por 10 años, fue lo que me heredó”, contó.

Expresó que Romina Mircoli, hija de Dulce, podría tratar de impugnar la cesión de derechos de la marca de su madre; sin embargo, el diseñador considera que la joven no lo hará, pues destacó que ella sí estaba enterada de que la cantante le dejó su marca.