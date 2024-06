Hace dos meses, la cantante Dulce fue sometida a una cirugía en la que le extirparon un riñón, ya que ahí estaba alojado un tumor. Al principio, lo declararon benigno, pero no lo era. “Ya estoy más buena... Me quitaron un tumor que me hacía verme gorda”, expresó.

La famosa contó que incluso que llegó a perder la memoria. “Me comentó el doctor que olvidaba las cosas por algo que producía el tumor en el riñón. Pero no era tan alarmante. Agradecí porque ya estaba en manos de un especialista y principalmente de Dios”, agregó.

Dijo que el doctor le comentó que está en perfectas condiciones. “Lo que sigue es pura prevención. Hay millones de personas que viven con un solo riñón. Yo soy sobreviviente. ¡Ya estoy bien curtida!”.

Finalmente, señaló que ella ya vivió. “Ya estoy hecha. Amé. Tengo una hija, un nieto. La vida a mí no me debe nada. Yo sí le debo a mi familia mi presencia”, considera.