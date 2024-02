La cantante Lisset sacó de sus casillas a Dulce, en la más reciente emisión del programa La Saga, conducido por Adela Micha. En el programa de la periodista, ambas intérpretes estuvieron como invitadas, pero hubo un momento que las diferencias al tocar el tema de las edades fueron detonantes para una discusión entre las artistas.

Mientras Dulce mencionaba a artistas de la época, Lisset comentó que ella era más chica y que no le tocó escuchar a esas figuras y la llamó “vieja”. “Es un comentario, no tienes por qué enojarte, no mames no te enojes”, dijo Lisset, y Dulce aseguró que no se había molestado. “Sí me sé enojar. ¿Cómo me va a molestar que me digas ‘grande’, si gracias a eso tengo un nieto que es el premio de mi vida?”, alegó Dulce, mientras Lisset se limitó a decir que ya estaba aburrida de la charla.

La conversación siguió subiendo de tono, lo que generó que Dulce se pusiera de pie y amenazara a Adela Micha con abandonar el set, lo que dejó en “shock” a todos los presentes.