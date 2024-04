Dulce llama “víbora” a Lucía Méndez

Después de llamarla “excomadre”, la cantante Dulce arremetió contra Lucía Méndez al tacharla de “víbora”, pues asegura que descubrió que su amistad “no era una amistad. No le estoy llorando. Ni la extraño. Ni me hace falta”.

Dejó claro que lo que sucedió con Lucía no es una farsa. “Todo es real y claro. Ahí está todo lo que pasó. La amistad se terminó. Se acabó. No queda nada. Yo le deseo que le vaya bien en la vida. Es todo. No me interesa hacerle el caldo gordo a la señora… Éramos comadres. Ya no. Si los que se casaron ya se divorciaron, mucho más nosotras”, dijo Dulce.

La intérprete considera que el personaje de “diva” superó a Lucía en el reality show Siempre reinas. “No tengo que decirlo. Está a la vista. La gente ha sido muy clara en sus opiniones y no la ha favorecido. No por la forma en que se portó conmigo, sino cómo se portó con la mayoría de las personas que trabajaron en la serie”, añadió.