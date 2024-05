Sana, poderosa y feliz, fue como se mostró la cantante Dulce, durante el concierto que ofreció en el teatro Metropólitan, como parte de su Sola Tour, con el cual hizo un recorrido por su historia musical y celebró la vida.

En marzo pasado, se le detectó un tumor en el riñón, por lo que no pudo haber elegido mejor tema para abrir el show que “Sobreviviré”. vestida de dorado y rodeada de un cuerpo de ocho bailarines y una orquesta de 12 miembros, interpretó este éxito de Gloria Gaynor muy a su estilo. “Vamos chicos cantemos de las buenas”, fue la señal que Dulce dio a los músicos para comenzar con los éxitos, como Demasiado fácil, cautivando de inmediato a sus fans.

Con “Amor en silencio” y “Jamás”, mostró la potencia de su voz, la cual hizo vibrar el recito y le valió la ovación de los asistentes, quienes le gritaban su amor desde las butacas. “Ahora sí quítenme este saco porque quiero estrenar este vestido que me hizo Mitzy, pero me lo regaló alguien que también me dio un teléfono para que pueda terminar con alguien que ya no quiero y lo pueda mandar a la verde pradera», expresó con picardía antes seguir con “Me llamas”.

Después pasó a saludar a sus amigos, quienes aseguró estuvieron al pendiente de ella durante su enfermedad y la recuperación de su cirugía, entre ellos el ya mencionado diseñador, la periodista María Luisa Valdés Doria, entre otros, que estaban entre el público.

“Se dice que se conocen a los amigos, en la enfermedad y en lugares que ni siquiera nombraremos, pero ahora estamos de fiesta”, dijo, y les dedicó “El aprendiz”, del cantautor español Alejandro Sanz. “¿Me ven flaquita? 50 kilos, es lo que me dejaron los hospitales, pero me siento bien?”, compartió con sus seguidores, para después demostrar que está mejor que nunca al interpretar “Heridas”.

“¡Qué bonito canta Dulce!”, gritó alguien desde la butaca. Y ella respondió: “Muchas gracias, le echamos muchas ganas y ahí la llevamos”.