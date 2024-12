Hugo Mejuto, el productor de Dulce, confió que, a pesar de que la cantante atravesó un duro distanciamiento con Lucía Méndez, quien fuera una de sus amigas más cercanas, faltaba poco para que volvieran a reunirse y trabajar juntas.

El responsable de “GranDiosas”, show en el que participó la cantante por 14 años, fue uno de los que acudió a la funeraria donde fueron trasladados los restos de Dulce. A las afueras del recinto, Mejuto contestó algunas preguntas de la prensa, entre ellas, el distanciamiento entre Dulce y Lucía, el cual quedó documentado en la segunda temporada del programa Siempre reinas.

Expresó que, si bien, las cantantes no habían tenido la oportunidad de aclarar las diferencias que las alejó, sugirió que Dulce ya no estaba enojada, pues cuando él la llamó para consultarle si tendría algún problema, si incluía a la Méndez, en el álbum que lanzaría con canciones inéditas de ella y otras baladistas, la cantante aseguró que no.

“Yo me sentía en la obligación de reconciliarlas, el 19 de diciembre yo le pregunté en su casa ‘oye, para el nuevo disco, ¿tienes problema alguno de que esté Lucía Méndez?’. Me dijo ‘no, para nada, es trabajo’. Nunca le quitaba el trabajo a nadie. Le hablé a Lucía y Lucía aceptó. Yo sabía que el día de grabación iba a ser la reconciliación”, expresó.

Además, el productor afirmó que la amistad entre las dos era verdadera, pues databa de las décadas de los 70 y 80, por lo que consideró que, ambas, quería arreglar sus diferencias cuando se grabar el disco, a pesar de que las dos afirmaran que trabajaría en el proyecto por pura profesionalidad.