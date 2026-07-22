Duplican recurso para programas culturales

La Secretaría de Cultura del gobierno de México informó que, entre 2024 y 2026 se duplicaron los recursos federales destinados a un conjunto de programas culturales en Quintana Roo, al pasar de 6.1 a más de 13 millones de pesos (mdp).

El crecimiento refuerza programas dirigidos a las instituciones estatales, las comunidades, la lectura y las infancias, así como por la incorporación de nuevas acciones para la circulación artística, la recuperación del espacio público y la construcción de paz.

Lo anterior fue compartido por la secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y la directora general del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, Lilian Jesús Villanueva Chan, acompañadas del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Joel Omar Vázquez, en un encuentro con creadoras, creadores, portadoras y portadores de cultura, así como representantes de medios de comunicación, en el Museo Regional de la Costa Oriental, en el marco de la Cumbre Maya.

Proyectos

El incremento, comentó la secretaria Curiel de Icaza, responde a una política federal orientada a incentivar la cultura en los territorios y a dar continuidad a los procesos impulsados por las propias comunidades.

“Fortalecer los programas que llegan a los estados significa generar mejores condiciones para que las comunidades desarrollen sus proyectos, transmitan sus saberes y mantengan viva su diversidad cultural. En Quintana Roo, esta inversión federal se traduce en más iniciativas comunitarias, festivales, estímulos y oportunidades para creadoras, creadores, artesanas, artesanos y portadores de cultura, siempre en colaboración con las instituciones locales”, señaló.

A su vez, Lilian Jesús Villanueva Chan comentó que la transformación cultural es un proceso estratégico que alinea valores en busca de una construcción de paz, “por eso en Quintana Roo, bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, el Instituto de la Cultura y las Artes agradece el gran apoyo que estamos recibiendo en materia cultural, en este año 2026 se ha superado el 200 por ciento del recurso que antes llegaba y ha sido por la visión de país multicultural que tiene la secretaria Claudia Curiel, siguiendo la instrucción de nuestra gran presidenta Claudia Sheinbaum”.