Durante no la pasó bien en prisión

Con la voz entrecortada, Paola Durante relató que su experiencia en prisión estuvo marcada por carencias y humillaciones, muy lejos de la versión que actualmente circula en el espacio público.

En días recientes, presuntas exinternas del penal de Santa Martha Acatitla aseguraron que Durante habría recibido trato preferencial en su estancia en prisión. “No tuve ningún privilegio. A mi mami le costó la vida. Tenía que levantarse a las cuatro de la mañana para poder llegar con la comida hecha, y aun así se la batían toda. No tenía para darme mucha ropa”, afirmó en entrevista para el programa De primera mano.

Durante recordó que estuvo recluida en población general y convivió con el resto de las internas sin ningún tipo de trato especial. Incluso habló de su convivencia con Sara Aldrete, conocida como “La Narcosatánica”, quien también estuvo presa en ese penal.

Según su testimonio, llegó a dormir en el piso junto a otras internas, sufrió infestaciones de chinches y careció de recursos básicos. Aseguró que, tras su encarcelamiento, su familia quedó en una situación económica aún más precaria. “¿Por qué solo me juzgan y solo inventan cosas de mí? También tengo familia que sufre. También tengo una hija que la padece”, expresó.