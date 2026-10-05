EA Sports FC 27 trae el regreso de la Liga MX

La Liga MX volvió, pero no como muchos esperanLo primero que hay que reconocer es que el regreso de la Liga MX tiene más contenido del que podríamos esperar de una simple licencia. Están los 18 clubes, los uniformes oficiales y actualizados, los patrocinadores, los escudos y hasta el himno de la Liga MX, un detalle pequeño pero que ayuda a que los partidos tengan una identidad que durante años estuvo ausente de los juegos de EA.

También es importante que los equipos mexicanos puedan utilizarse dentro de los diferentes modos del juego y que sus elementos lleguen a espacios como Ultimate Team. Para muchos jugadores, volver a encontrar los escudos, uniformes y futbolistas de sus clubes dentro de una franquicia de este tamaño será suficiente para convertir a FC 27 en una compra mucho más atractiva. La licencia por sí sola ya cambia la experiencia para el jugador mexicano.

El problema aparece cuando empezamos a fijarnos en los detalles. La integración de la Liga MX se siente incompleta frente al tratamiento que reciben las ligas más relevantes. No tenemos los estadios de los principales clubes mexicanos y tampoco aparecen algunas competiciones que forman parte de la realidad actual del futbol nacional, como la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS.

Esto termina generando una sensación extraña: EA hizo el trabajo necesario para que la Liga MX estuviera presente, pero no siempre el necesario para que pareciera completamente integrada.

Dos maneras de jugar

Más allá de la Liga MX, el núcleo de EA Sports FC 27 sigue siendo el partido. Y aquí ocurre algo interesante porque EA mantiene dos formas bastante diferentes de entender cómo debe jugarse un encuentro. Algo que se implementó desde el año pasado.

Por un lado está el modo Competitivo, más rápido y directo, pensado para quienes quieren entrar a partidos online y mantener ese ritmo que ha definido a buena parte de la franquicia. Por otro está el modo Autentico, que busca partidos más pausados, con mayor importancia del posicionamiento, la resistencia, los espacios y la construcción de las jugadas.

Este segundo estilo me parece especialmente interesante porque es probablemente uno de los momentos en los que EA se ha acercado más a aquella sensación que muchos jugadores recuerdan de Pro Evolution Soccer. No significa que FC 27 se convierta en PES ni que de repente estemos frente al mismo tipo de futbol que ofrecía Konami hace años, pero sí hay una intención clara de permitir que el partido tenga otro ritmo.

Y esa diferencia importa. Un partido de futbol no siempre necesita convertirse en una carrera de ida y vuelta para ser divertido. Cuando jugamos con el modo Autentico, podemos tomarnos más tiempo para construir una jugada, buscar espacios y entender mejor lo que está haciendo nuestro rival. Para quienes llevan años jugando EA Sports FC, esto puede cambiar bastante la sensación de cada encuentro.

La consecuencia es que jugar con un club de Liga MX frente a uno de los grandes europeos no se siente como enfrentar a dos equipos construidos con los mismos recursos. Y, en cierto sentido, eso ayuda a que el regreso del futbol mexicano tenga más personalidad.

The Grounds quiere cambiar FC, pero no necesariamente lo consigue

EA también quiere que FC 27 sea algo más que entrar a un partido, jugar Ultimate Team o comenzar una carrera. Por eso tenemos The Grounds, una especie de mundo abierto donde podemos encontrarnos con otros jugadores, participar en diferentes actividades y acceder a experiencias que buscan llevar la franquicia más allá del partido tradicional.

El problema es que todavía cuesta encontrar una razón suficientemente fuerte para estar ahí. The Grounds tiene la apariencia de un mundo abierto, pero muchas veces se siente más como un menú interactivo al que le dieron forma de escenario. Podemos movernos, participar en actividades y jugar minijuegos, pero no necesariamente sentimos que este espacio cambie nuestra relación con el futbol.

Una nueva voz para acompañar los partidos

Otro cambio es la nueva dupla de narración para Latinoamérica. Fernando Palomo continúa llevando el peso de los comentarios y ahora está acompañado por Andrés Agulla, una combinación que se siente bastante natural durante los partidos.

No estamos ante una transformación radical de la experiencia, pero tampoco era necesario. El cambio funciona, las intervenciones de Agulla se sienten integradas y la narración ayuda a que los partidos mexicanos no parezcan simplemente una liga extranjera a la que le cambiaron los uniformes.

La Liga MX es la única razón para volver

EA Sports FC 27 no es una revolución. Incluso se encuentra muy lejos de serlo. Como ocurre con muchas entregas anuales, las grandes diferencias están en pequeños ajustes que los jugadores habituales van a notar mucho más que quienes entran por primera vez.