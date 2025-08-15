Echa de menos a Francisco Gattorno

Cynthia Klitbo alojó a Francisco Gattorno, su exesposo, hace unas semanas en su casa y, ahora que el actor ya no está, la famosa reconoce que ha resentido su ausencia, pues su compañía le hacía más amenas las mañanas.

Cuando la actriz contó que el actor cubano, con quien sostuvo un romance por cinco años y, con el que hasta se casó, había llegado a México y se había hospedado en su casa, sus declaraciones causaron gran conmoción. Esto debido a que, sin importar el paso de los años, la pareja que hacían se convirtió en una de las consentidas y sus fans, y el público siempre se imaginó que un día volverían a estar juntos.

Sin embargo, la villana de telenovelas aclaró que, si Gattorno estaba quedándose en su casa, era por la petición que él le hizo de que lo alojase, pues no tenía dónde quedarse mientras grababa un proyecto para Televisa, ya que nunca se hizo de una propiedad en tierras mexicanas.

Encantada, pues desde hace años que sostienen una sólida amistad, Cynthia aceptó ante la petición de su ex, aunque con una condición; cuando Elisa, su hija, fuera a visitarla, desde Canadá (país donde estudia), tendría que dejar la casa. Esto debido a que Klitbo siempre ha priorizado el bienestar de su unigénita, por lo que no le parecía apropiado que un hombre estuviera en su domicilio.

Gattorno aceptó y todo ocurrió tal y como habían acordado, luego de pasar 30 días en la habitación de huéspedes y, con el arribo de Elisa, el cubano se fue de casa de Cynthia, para buscar un nuevo lugar dónde quedarse, pues continúa recibiendo propuestas laborales en nuestro país.

Una de estas es la obra Venecia bajo la nieve, en la que, de hecho, el actor comparte créditos con Klitbo. Fue en la conferencia de prensa de esta obra que Klitbo reconoció que hay una cosa que echa de menos de la presencia del actor en su hogar, el buen humor con el que se levanta, pues confesó que ella es de las personas que se despiertan irritadas.

“Ahora que estuvo en la casa viviendo, estábamos de ‘roomies’, cada quien en su cuarto, era muy divertido porque, lo que sí extraño es que yo amanezco gruñona y él siempre se despierta de buen humor, entonces llegaba al cuarto y me decía ‘ya párate, vamos a andar en bici’, eso sí lo extraño”, destacó.

La famosa contó que, recientemente, se reunieron para dar un paseo en bicicleta, pues se ven frecuentemente, aunque ya no compartan el mismo domicilio.

Historia de amor

La actriz también bromeó con el hecho de que los productores de la obra seguramente los incluyeron a los dos en el elenco de la puesta en escena para atraer el interés del público, que sigue disfrutando el verlos juntos. Cynthia y el cubano se conocieron en 1995, en las grabaciones de la telenovela La dueña.

Gattorno era el protagonista y, Klitbo, la antagónica, motivo por el que, cuando comenzaron su romance, los productores del melodrama les pidieron guardar discreción y no dar a conocer públicamente su romance, aún así los actores eran captados en todas partes juntos.

La actriz fue la primera en acercarse a él, cuando en la noche del 24 de diciembre le llamó por teléfono para preguntarle si tenía con quién pasar la Noche Buena, cuando el cubano le contestó que no, lo invitó a cenar con ella y su familia.

La relación duró cinco años, pero cuando decidieron casarse, sin embargo, les bastó solo tres semanas para caer en la cuenta del error que habían cometido, por lo que se divorciaron inmediatamente.