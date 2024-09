Echeverría acusa a Televisa de humillarla

Tras su participación en La casa de los famosos México, Mariana Echeverría, al igual que el resto de los integrantes del “Team tierra”, tuvo que enfrentar fuertes críticas, ataques y una ola de hate en su contra que se generó en las redes sociales. Y es que, las actitudes y declaraciones que hizo en contra de varios de sus excompañeros fueron duramente cuestionadas por el público, al grado de que fue señalada de ejercer y fomentar el bullying al interior del programa.

Aunque Echeverría abandonó la competencia, por decisión del público, hace ya más de un mes, la polémica aún la persigue; sobre todo ahora, que ha acusado a los programas Hoy y Cuéntamelo ya de haberla humillado y maltratado a nivel nacional.

En un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora aseguró que en su visita al programa liderado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo fue tratada muy duramente y todo por un comentario que hizo durante su encierro y en el que aseguraba que la producción de Hoy no quería a Arath de la Torre. “Me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba no amigas, pero sí conocidas y compañeras de trabajo. Cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme y a decirme cosas”, dijo.

Pero eso no fue todo, Mariana también confesó que, fuera del aire, y frente a todo el elenco y los miembros de staff, Andrea Rodríguez, productora del matutino, la insultó llamándola pendeja: “Yo me enteré después y me aguanté la humillación. Dije me voy a plantar voy a aclarar esta situación que no fue absolutamente nada grave”, agregó.

Sobre la decisión que tomó de no hablar del tema, afirmó que no se encontraba en su mejor momento, pues el choque de realidad y su salida la tenían sumamente vulnerable. Sin embargo, lo que sucedió después fue la gota que derramó el vaso, pues al mal trato que recibió en Hoy, se sumó el recibido en Cuéntamelo Ya. “Nino Canún me dijo que tendría un momento agradable, pero sacaron una serie de videos sacados de contexto y me preguntaron que qué opinaba y cuando intenté hablar, me trajeron unos mangos. Por segunda vez, sufrí una humillación a nivel nacional y me lo aguanté”.

Lo que más la ha decepcionado es que toda esta situación ha sido promovida por la empresa para la que trabaja, y es que ha escalado al punto de que ya existe un capítulo de La rosa de Guadalupe basado en ella: “Veo que siguen haciéndome ‘bullying’ indirecto. Mi casa, Televisa, que supuestamente promueve valores como la empatía y el respeto”, expresó.

Como era de esperarse las reacciones de los usuarios no se hicieron esperas y aunque muchos la apoyaron, otros le hicieron ver que todo esto son las consecuencias de las decisiones que tomó en el juego.