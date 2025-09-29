Echeverría molesta con Karla Souza

Con la disposición de ser transparente sobre sus opiniones, Sandra Echeverría alzó la voz para manifestar su descontento con Karla Souza, pues un par de años atrás la actriz declaró que había viajado en avión de Los Ángeles a la Ciudad de México con un cantante, el cual le reveló haber sido infiel a su esposa.

Tal relato llevó a todos a suponer que el personaje en cuestión era Leonardo de Lozanne, marido de Sandra, pues por esos días la pareja atravesaba por una serie de cambios en su matrimonio. “Karla nunca fue para hablar y decir: ‘no es cierto, no son ellos’, y no tiene idea de cómo empezó a ocasionar un escándalo alrededor de nuestro matrimonio. Gracias a Dios, yo sabía que Leo no había viajado a Los Ángeles, que no estuvo con ella. Él obviamente me dijo: ‘Claro que yo no fui’”, externó Echeverría al pódcast Historias por contar del actor Roberto Carlo.

Las especulaciones sobre que se trataba de Leonardo de Lozanne surgieron porque su separación con Sandra se anunció en noviembre de 2022. Ante la serie de señalamientos en su contra, el cantante rechazó que se tratara de él, pero reconoció que es amigo de Souza, pero únicamente la ha visto un par de ocasiones y nunca se la ha encontrado en un vuelo. “Yo siempre he sido muy fiel, además, si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida”, explicó en su momento Leonardo a los medios de comunicación.