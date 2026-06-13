Ecos de la inauguración del mundial

La presentación de Shakira en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 desató versiones en redes sociales que aseguraban que la cantante “no era la verdadera” y que habría aparecido una doble.

El señalamiento surgió después de que usuarios en X sostuvieron que la intérprete se veía “diferente” durante el show y colocaron su nombre entre las principales tendencias de búsqueda tras el evento. Esta no es Shakira ni de chiste”. “Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira”. “Esa no es Shakira”, fueron algunos de los mensajes.

La inauguración se efectuó el jueves 11 de junio en el estadio Ciudad de México, como arranque de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. En el evento participaron Lila Downs, Maná y J Balvin, y Alejandro Fernández quien entonó el himno nacional mexicano. Además de ellos estuvo Belinda. Otros internautas rechazaron la versión de la doble y afirmaron que Shakira sí estuvo en la ceremonia, pero algunas tomas no le favorecieron.

Un momento histórico

Belinda volvió el 11 de junio al estadio Ciudad de México para cantar en la inauguración del Mundial 2026, un regreso que la colocó otra vez en el recinto donde inició su vínculo masivo con el público y que además se volvió conversación por el atuendo que llevó al escenario: un corsé rosa mexicano y un pantalón de mezclilla cubiertos con más de 80 mil cristales Swarovski.

La presentación ocurrió junto a Los Ángeles Azules, con quienes interpretó Por ella, tema incluido en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un encuentro con los medios de comunicación, Belinda aceptó sentirse orgullosa.

“Me sentí muy emocionada. Fue un momento increíble, histórico. Además, ganó México. Estoy muy feliz, muy orgullosa de haber estado ahí, de haber formado parte de este momento tan importante para, para nuestro país, para el mundo. Nos vieron millones de personas alrededor del mundo, así que muy, muy emocionada”, expresó.

La actuación de Belinda ocurrió antes del debut de la selección mexicana ante Sudáfrica. El partido fue ganado por México.