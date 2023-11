A pesar de que declaró que ya no mostrará su rostro ni su cuerpo en redes sociales, descartó dejar de hacer música, aunque habría algunos cambios en su forma de compartirla. “Buenas tardes, vengo a firmar (metafóricamente) mi renuncia como persona famosa, como ente mediático o como figura pública”, escribió el músico Ed Maverick en sus redes sociales, causando la sorpresa de sus seguidores.

Hace unos días, Eduardo Hernández Saucedo, mejor conocido por su nombre artístico, Ed Maverick, subió un par de historias a Instagram en donde declaró que no se siente cómodo con el hecho de ser famoso. “Yo soy un poeta de rancho que hace música en su taller de creación. No doy fotos ni me presto como objeto para que le presuma a los demás, algo que a nadie le importa. Yo vivo por tener momentos de calidad y respeto”, explicó a sus 1.1 millones de seguidores. “No vivo para ser alzado por sus emociones y percepción idealizada de mí, yo vivo para hacer mi trabajo, como agente de la música, vivo por la música y al servicio de la misma, y la música no involucra ser un objeto de apariencia en redes”, agregó.

Incluso, declaró que no le interesaba perder seguidores tras dichas declaraciones, y aseguró que ya no volvería a subir fotos suyas en redes sociales: “Yo soy un humano como los demás, y merezco vivir la vida como todos, independientemente de mi puesto de trabajo”.

En una segunda historia de la citada red social, aclaró que el hecho de renunciar a ser figura pública no quiere decir que también lo hará con la creación. “La música la van a tener, por eso no se preocupen. De hecho pronto sale un ‘cover’ muy bonito que me arme hace unos días escuchando corridos”, aseguró el cantante de folk.