Ed Sheeran “brinda” en el Tenampa

Fue hace ocho años la última vez que Ed Sheeran pisó México. Esta vez volvió, pero al Salón Tenampa, en el corazón de la Plaza Garibaldi, rodeado de trompetas, murales de íconos de la ranchera y un calor que poco tiene que ver con Londres.

Organizado por Spotify, el evento reunió a sus oyentes más fieles en la plataforma, prensa e invitados en un showcase que inició poco después de las 15:00 horas, a puerta cerrada, cuando apareció acompañado por músicos mexicanos. Trompetas, guitarras y contrabajo lo escoltaron al centro del salón.

Rodeado de murales de íconos de la música mexicana como Juan Gabriel y Lucha Villa, el británico tomó su guitarra y saludó a todos. “He estado dando conciertos pop por todo el mundo. Esta es la primera vez que regreso a México en unos ocho años. Quería hacerlo así. Vamos a tocar algunas canciones. Espero que les gusten”, dijo el cantante de 34 años.

El recorrido musical incluyó éxitos como “Don’t”, del álbum X y “I don’t care” (que lanzó a dueto con Justin Bieber), pero pronto, el pelirrojo retrocedió en el tiempo para interpretar “The A Team”. Luego presentó “Old phone”, un tema inédito compuesto en 2009 y lanzado a principios de este mes. “Tiene casi la misma edad que yo tenía cuando la escribí”, dijo entre risas, secándose el sudor.

Incluso se acercó a un teléfono en videollamada y le cantó directo, buscando hacer aún más íntimo el momento. Así, pidió silencio para entonar “Slowly”, que no estaba en el setlist. “No fue divertida de escribir, pero sí de grabar. Les pido atención”, explicó.

A cada canción le siguió una historia. Llegaron “Photograph”, “Castle on the Hill” y “Thinking out loud”, esta última con una invitada especial: la venezolana Elena Rose, quien añadió versos en español. Cuando el show parecía terminar, sonó “Perfect”, y reflexionó sobre su carrera: “Durante diez años toqué para multitudes cada fin de semana. Pero así empecé: frente a unas pocas personas. Lo extrañaba”.

Antes de cerrar, interpretó “Azizam” y, finalmente, la más esperada, “Shape of you”. Para despedirse, eligió “The parting glass”, canción tradicional irlandesa que en su país se canta al final de las reuniones. “Mi papá es irlandés. Crecí con música tradicional irlandesa. Los lugares donde se toca esa música se ven diferentes a este, pero tienen la misma energía”, contó.