Ed Sheeran muestra su pasión futbolera

El FC Barcelona volvió a sorprender al mundo con una colaboración que rompe esquemas. Para el clásico, el club catalán presentó una camiseta especial inspirada en Ed Sheeran, uno de los artistas más queridos del pop británico.

Lejos de ser solo una prenda deportiva, es una declaración creativa que mezcla dos pasiones universales: la música y el futbol. “Ver mi nuevo disco, ‘Play’, en la camiseta del Barça es uno de esos momentos que me cuesta creer. He amado el futbol toda mi vida, así que llevar mi música a un escenario tan icónico y compartirla con los aficionados, significa mucho para mí”, explicó el cantante inglés.

Más que una simple edición especial, la camiseta del Barcelona inspirada en la música de Ed Sheeran es una iniciativa que busca conectar con una nueva generación de aficionados que vive el deporte como parte de la cultura pop.

El británico toma el relevo de Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, artistas que le precedieron en el pecho de la camiseta del FC Barcelona.