EDC México: bajo el cielo eléctrico

La fiesta más grande de música electrónica del país, el Electric Daisy Carnival (EDC México), está de regreso. Con sus imponentes escenarios y la mirada del búho como faro que sigue las emociones de los asistentes, el EDC está listo para recibir a los fanáticos del techno, house, bass, trance, durante tres días de actividades.

El lugar es el mismo donde se ha desarrollado este festival que llega a su edición 12: el autódromo Hermanos Rodríguez, los días 20, 21 y 22 de marzo, tres noches bajo el cielo eléctrico.

Una atmósfera fiestera

Este año, decenas de DJ pondrán el ambiente a tope, con nombres relevantes como Anyma, Alesso, Hardwell, Above & Beyond, John Summit, Charlotte de Witte, Adam Beyer, Diplo, Zedd, Steve Angello, Alok, Darude, Valentino Khan, 3BALLMTY, Peces Raros, entre otros. “Cada uno de los escenarios de EDC representa una unión distinta entre la tecnología y la naturaleza”, explica la promotora del evento sobre sus siete escenarios.

El Kinetic Field, por ejemplo, está “siempre en movimiento, en constante evolución, este espacio sagrado ha encontrado hogares en todo el mundo, transformándose continuamente así mismo tanto como a quienes lo experimentan”.

En el Neon Garden, “crecemos juntos bajo la luz brillante de la luna de cristal. La música es nuestro alimento”. En el Wasteland encontrarás “un sonido salvaje que ha devastado esta tierra... ¿Tienes la fortaleza para sobrevivir a otro ataque?”.

En el Stereo Bloom, Insomniac Music Group trae un ambiente de club al corazón del festival con sonidos de artistas conocidos y nuevos, así como un día completo de trance. Al tiempo en que Bionic Jungle en todo un viaje en la naturaleza.

Importante visitar al búho (imagen del festival), que da la vuelta al mundo pues este encuentro electrónico llamado EDC también se presenta en Las Vegas, Orlando, Tailandia, Colombia, Corea, China y México.