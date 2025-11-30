Eddington, un duelo de actuaciones

Este 2025 fue, para Pedro Pascal, el año de su proyección a nivel internacional. El actor consiguió hacerse popular a través de su trabajo en historias que lo mantienen vigente y que le permiten demostrar su rango actoral.

Una de las cintas que no hace mucho se vieron en salas cinematográficas es Eddington, que dirige el también guionista Ari Aster y que se encuentra en plataformas como Apple TV y Prime.

La historia transcurre durante 2020, en un pequeño pueblo de Nuevo México llamado Eddington y es un western moderno que está condimentado con comedia. El conflicto radica en la rivalidad que desata la elección para ocupar la alcaldía de la localidad de Nuevo México.

Una disputa por el poder genera dos bandos: el del sheriff Joe Cross y el del alcalde Ted García, quien como medida de protección sanitaria impuso el uso de mascarillas en el pueblo, acción que desaprueba Cross.

Tanto en sus respectivas casas como en sus vidas, Ted y Joe enfrentan situaciones que poco abonan a sus campañas. En medio de ellos se encuentran los pobladores, quienes también encaran los efectos de la pandemia de covid-19 y un ataque de un grupo extremista que genera una revuelta.